Bakan Yerlikaya: ‘Define-1’ operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan 47 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen “Define-1” operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen şahsa ve aile bireylerine günümüz kuru ile yaklaşık 72 milyon Türk lirası döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı tespit edildi.
Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen bin 57 adet Türkiye kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Operasyonlar sonucu, 6 bin 325 adet sikke, 997 adet obje, 5 adet dedektör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli ise yakalandı.
Bakan Yerlikaya tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren, bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarih eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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