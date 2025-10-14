Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı" dedi.
Bakan Yerlikaya, 09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliğinin belirlenemediğini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi" bilgisini verdi.
3 Nisan 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunduğunu ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı" dedi.
Bakan Yerlikaya ayrıca şu bilgileri verdi:
"Şanlıurfa'da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayında bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı.
BU KABİNE DÖNEMİMİZDE JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMLERİMİZ (JASAT) 10 YILDAN UZUN SÜREDİR ARANAN TOPLAM 103 ŞAHSI YAKALADI
JASAT'ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
