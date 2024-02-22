Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ilde eş zamanlı operasyon! 3 suç örgütü çökertildi | Video

İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-45’ Operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı”