Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ilde eş zamanlı operasyon! 3 suç örgütü çökertildi | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-45’ Operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı”
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