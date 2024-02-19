Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video

19.02.2024 | 08:57

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"

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