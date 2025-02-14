Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ile B.C.G.’nin yaptığı 2 farklı organize suç çetesine yönelik son 2 hafta icra edilen operasyonlarda 42 şüphelinin daha yakalandığını ve toplam yakalanan şüpheli sayısının 128’e yükseldiğini bildirdi.
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen; iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 21 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet utaş otomatik tabanca, 1 adet av tüfeği, 27 adet şarjör ve tabanca mekanizması, çok miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
33:53
02:04
01:13
AK Parti'li Yayman'dan TÜSİAD'a tepki! 14.02.2025 | 15:57
32:06
08:21
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 14.02.2025 | 10:51
06:04
TÜSİAD’dan yine siyasete müdahale 13.02.2025 | 17:11
14:11
Başkan Erdoğan: "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir" | Video 13.02.2025 | 15:45
02:04
GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı | Video 13.02.2025 | 13:37
08:53
Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı | Video 13.02.2025 | 10:05
53:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar 12.02.2025 | 22:14
00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı’na eşlik etti 12.02.2025 | 13:17
03:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg hediye etti 12.02.2025 | 13:05
02:58
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'nin inşasında birlikte çalışacağız" 12.02.2025 | 10:29
01:01
Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı 12.02.2025 | 10:18
00:29
03:36
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e TOGG teslim etti | Video 11.02.2025 | 12:25
11:25