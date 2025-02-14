Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video

14.02.2025 | 17:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ile B.C.G.’nin yaptığı 2 farklı organize suç çetesine yönelik son 2 hafta icra edilen operasyonlarda 42 şüphelinin daha yakalandığını ve toplam yakalanan şüpheli sayısının 128’e yükseldiğini bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen; iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 21 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet utaş otomatik tabanca, 1 adet av tüfeği, 27 adet şarjör ve tabanca mekanizması, çok miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video 02:38
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video 14.02.2025 | 17:13
TÜSİAD’dan karanlık operasyon: Toplumun tepkisini çeken çıkışla ne amaçlanıyor? | Video 33:53
TÜSİAD'dan karanlık operasyon: Toplumun tepkisini çeken çıkışla ne amaçlanıyor? | Video 14.02.2025 | 16:37
TÜSİAD’ın açıklamalarına peş peşe tepkiler: O dönemler geride kaldı | Video 02:04
TÜSİAD'ın açıklamalarına peş peşe tepkiler: "O dönemler geride kaldı" | Video 14.02.2025 | 16:25
AK Parti’li Yayman’dan TÜSİAD’a tepki! 01:13
AK Parti'li Yayman'dan TÜSİAD'a tepki! 14.02.2025 | 15:57
Kabine’de değişim olacak mı? Başkan Erdoğan altını çizerek vurguladı... | Video 32:06
Kabine’de değişim olacak mı? Başkan Erdoğan altını çizerek vurguladı... | Video 14.02.2025 | 14:42
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 08:21
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 14.02.2025 | 10:51
TÜSİAD’dan yine siyasete müdahale 06:04
TÜSİAD’dan yine siyasete müdahale 13.02.2025 | 17:11
Başkan Erdoğan: Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir | Video 14:11
Başkan Erdoğan: "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir" | Video 13.02.2025 | 15:45
GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı | Video 02:04
GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı | Video 13.02.2025 | 13:37
Başkan Erdoğan Pakistan’da resmi törenle karşılandı | Video 08:53
Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı | Video 13.02.2025 | 10:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar 53:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar 12.02.2025 | 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı’na eşlik etti 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı’na eşlik etti 12.02.2025 | 13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto’ya Togg hediye etti 03:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg hediye etti 12.02.2025 | 13:05
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nden büyük vicdansızlık: 6 Şubat depremi için toplanan yardımlar depodan çıktı! 02:58
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nden büyük vicdansızlık: 6 Şubat depremi için toplanan yardımlar depodan çıktı! 12.02.2025 | 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’nin inşasında birlikte çalışacağız 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'nin inşasında birlikte çalışacağız" 12.02.2025 | 10:29
Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı 01:01
Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı 12.02.2025 | 10:18
CHP’deki kurultay krizinde yeni perde! Can Ataklı’dan dikkat çeken itiraf: Birbirimizi salak yerine koymalım... 00:29
CHP'deki kurultay krizinde yeni perde! Can Ataklı'dan dikkat çeken itiraf: Birbirimizi salak yerine koymalım... 11.02.2025 | 23:35
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e TOGG teslim etti | Video 03:36
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e TOGG teslim etti | Video 11.02.2025 | 12:25
Başkan Erdoğan’dan Malezya’da önemli açıklamalar: Türkiye Yüzyılı hedefiyle yürüyeceğiz | Video 11:25
Başkan Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar: "Türkiye Yüzyılı hedefiyle yürüyeceğiz" | Video 11.02.2025 | 12:24
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası | Video 02:04
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası | Video 11.02.2025 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA