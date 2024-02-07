Bakan Yerlikaya: “Elazığ ve Konya’da 2 organize suç örgütü çökertildi” | Video 07.02.2024 | 08:43 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya’da eş zamanlı gerçekleştirilen “Kafes-37” Operasyonları’nda 2 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütünün "Kafes-37" Operasyonları sonucunda çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımının devamında, "Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme', 'Tehdit ve Hakaret' eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını işledikleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama', 'Yağma ve Silahla Tehdit' faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri ve 'İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.