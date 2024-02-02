Bakan Yerlikaya: "Kafes-34" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı" | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonunda, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.