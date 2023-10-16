Bakan Yerlikaya: 'Kafes' operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes' operasyonları kapsamında; 'Uzuner' ve 'Pelit' çeteleri olarak bilinen 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
153 BANKA HESABINA EL KONULDU
Vatandaşları bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan arayan çete üyelerinin, kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandıkları, elde ettikleri paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. 40 milyon TL tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkemece el konuldu.
ORMANDA KESİM YAPIP, AÇTIKLARI ARAZİLERİ SATMIŞLAR
İstanbul Jandarma Komutanlığı'nca 'Pelit Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik de operasyon düzenlendi. Ormanda kesim yaparak açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tamamı yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen görevlileri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak" dedi.
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