Video Haber Bakan Yerlikaya: 'Kafes' operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video
Bakan Yerlikaya: 'Kafes' operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video

Bakan Yerlikaya: 'Kafes' operasyonlarında 2 çete çökertildi | Video

16.10.2023 | 09:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes' operasyonları kapsamında; 'Uzuner' ve 'Pelit' çeteleri olarak bilinen 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yönelik başlatılan 'Kafes' operasyonları kapsamında çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Jandarma Komutanlığı'nca liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 yöneticisi bulunan 'Uzuner Çetesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheliyi yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

153 BANKA HESABINA EL KONULDU
Vatandaşları bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan arayan çete üyelerinin, kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandıkları, elde ettikleri paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. 40 milyon TL tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkemece el konuldu.

ORMANDA KESİM YAPIP, AÇTIKLARI ARAZİLERİ SATMIŞLAR
İstanbul Jandarma Komutanlığı'nca 'Pelit Çetesi' olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik de operasyon düzenlendi. Ormanda kesim yaparak açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tamamı yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen görevlileri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak" dedi.
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