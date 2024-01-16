Bakan Yerlikaya: “Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı” | Video 16.01.2024 | 10:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde Bölücü Terör Örgütü’ne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "28 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-43" Operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.Bunun yanı sıra Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarının Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, Bölücü Terör örgütünün 'Gençlik Yapılanması' ve 'Kadın Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı."Öte yandan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu duyurdu.