Bakan Yerlikaya: “Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde Bölücü Terör Örgütü’ne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bunun yanı sıra Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarının Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, Bölücü Terör örgütünün 'Gençlik Yapılanması' ve 'Kadın Yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı."
Öte yandan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
MSB paylaştı! Terör hedefleri böyle vuruldu | Video 16.01.2024 | 11:31
01:59
13:45
00:09
00:12
00:39
Ardahan’da aç kalan kurtlar şehre indi 15.01.2024 | 23:07
00:37
Zehir taciri uyuşturucuyu satamadan yakalandı 15.01.2024 | 23:07
00:52
Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı 15.01.2024 | 23:07
00:24
Kamyon alev alev yandı 15.01.2024 | 23:07
02:29
Haşmet Babaoğlu | Anesteziden çıkarken... 15.01.2024 | 17:02
04:13
Melih Altınok | PKK saldırılarının mesajı ne? 15.01.2024 | 17:00
06:36
Mahmut Övür | Haddini aşan zıddına döner 15.01.2024 | 16:56
01:22
Başkan Erdoğan, şehit Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüştü | Video 15.01.2024 | 15:05
01:55
24:44
01:09
00:19
00:24
01:13
CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangandası yapıldı | Video 14.01.2024 | 22:36
04:25
Hasan Dağı’nda düşüp yaralan dağcı kadın helikopterle böyle kurtarıldı 14.01.2024 | 22:24