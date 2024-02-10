Bakan Yerlikaya: ‘Kalkan 12’ operasyonlarında 49 insan kaçakçısı ile 142 kaçak göçmen yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Amasya’da icra edilen ‘Kalkan-12’ operasyonları çerçevesinde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
"Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul illerinde 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda; 11'i İl Jandarma Komutanlığınca, 11'i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere toplam 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 11 tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda; 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 10'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada; 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 adet araç, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."
GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR
Operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Operasyonları koordine eden valilerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesini; operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi, kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
00:21
CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! | Video 10.02.2024 | 12:43
02:28
07:08
Murat Kurum: "İstanbul’u sporda marka bir şehir haline getireceğiz" | Video 10.02.2024 | 11:31
01:33
4 ilde eş zamanlı operasyon: 16 şüpheli yakalandı | Video 10.02.2024 | 09:11
00:10
00:48
İş adamına 35 mermi! Çelik yelek sayesinde kurtuldu 09.02.2024 | 22:49
50:50
02:50
47:12
00:13
02:01
CHP’de oda krizi! Meclis polisi devreye girdi | Video 09.02.2024 | 14:36
03:44
İşte Korkut Hava Savunma Sistemi! Fuarın gözbebeği oldu | Video 09.02.2024 | 14:36
03:46
Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'e saygı ziyareti | Video 09.02.2024 | 14:36
04:14
Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Gazze mesajı | Video 09.02.2024 | 12:28
08:40
CHP-DEM arasında kirli ortaklık: İstanbul için asıl plan ifşa oldu! | Video 09.02.2024 | 11:42
02:25
01:20
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı 08.02.2024 | 23:52
01:18
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı 08.02.2024 | 23:06