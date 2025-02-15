Bakan Yerlikaya: "Kıskaç-39" operasyonlarında; 103 şüpheli yakalandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-39" operasyonlarında; 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya şunları açıkladı:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi."
"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" diyen Yerlikaya, Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Polisleri tebrik etti.
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