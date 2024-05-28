Video Haber Bakan Yerlikaya: "Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi" | Video

28.05.2024 | 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırılmayacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında; Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi."

Yerlikaya, Çorum'da yapılan operasyona ilişkin MASAK ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması çerçevesinde şüphelilere ait; 10 adet araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve 597 adet banka hesabına da el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Sinop'ta yapılan operasyona ilişkin ise şunları kaydetti:
"448 Milyon TL değerinde 112 adet tapu senedi, 20 Milyon TL değerinde 347 adet borç senedi, 4 Milyon TL değerinde 24 adet çek, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi."

Yerlikaya, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında ise şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon Türk Lirası değerinde 17 adet daire, 10 adet arsa, 8 adet araç, 2 adet dükkan ve 112 adet banka hesabına el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda başarılarından ötürü Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıklarına, MASAK çalışanlarına ve jandarma personeli ekipleri de tebrik ettiğini ifade etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 00:59
Bakan Yerlikaya: "Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi" | Video 28.05.2024 | 08:45
Adıyaman’da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı 00:13
Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı 28.05.2024 | 01:37
Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı 00:35
Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı 27.05.2024 | 23:32
Ünlü fenomen Candice King Refah’taki katliam karşısında çılgına döndü! Siz delirmişsiniz... 01:16
Ünlü fenomen Candice King Refah’taki katliam karşısında çılgına döndü! "Siz delirmişsiniz..." 27.05.2024 | 22:05
Elazığ’da 2 buçuk metrelik yılan görüntülendi 00:35
Elazığ'da 2 buçuk metrelik yılan görüntülendi 27.05.2024 | 21:39
Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı... 00:12
Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı... 27.05.2024 | 21:14
Türkiye Entelektüel Oyunları TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu 00:55
Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu 27.05.2024 | 20:46
Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki 00:59
Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki 27.05.2024 | 19:50
Papua Yeni Gine’de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında! 01:22
Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında! 27.05.2024 | 18:47
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! 03:17
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! 27.05.2024 | 18:42
SON DAKİKA | Erzincan İliç’te yeni toprak kayması 01:17
SON DAKİKA | Erzincan İliç'te yeni toprak kayması 27.05.2024 | 18:25
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı 00:40
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı 27.05.2024 | 17:58
Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü 05:25
Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü 27.05.2024 | 16:47
Hilal Kaplan | Srebrenitsa... 03:10
Hilal Kaplan | Srebrenitsa... 27.05.2024 | 16:44
Haşmet Babaoğlu | Bak! Dur ve bak! 02:55
Haşmet Babaoğlu | Bak! Dur ve bak! 27.05.2024 | 16:42
Melih Altınok | Bu köpekler nereden çıktı? 04:28
Melih Altınok | Bu köpekler nereden çıktı? 27.05.2024 | 16:38
MHP Lideri Bahçeli: Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak | Video 15:31
MHP Lideri Bahçeli: "Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak" | Video 27.05.2024 | 15:03
Başkan Erdoğan’dan flaş mesaj: Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz | Video 29:51
Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: "Mevcut anayasamız ile yola devam edemeyiz" | Video 27.05.2024 | 14:41
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 03:45
Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video 27.05.2024 | 14:40
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 00:55
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video 27.05.2024 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA