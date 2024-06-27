Bakan Yerlikaya: ‘Narkoçelik-24’ operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-24” operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 28’i tutuklanırken 17’sine ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan şüpheli sayıları ise şu şekilde: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 494 kilogram esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk, 92,5 kilogram eroin, 36 kilogram esrar ele geçirildi. 18 şüpheli yakalandı. 8'i tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22,5 kilogram esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kilogram likit esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kilogram metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 200 kilogram toz esrar ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli yakalandı. 5'i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 38 şüpheli yakalanırken 4'ü tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilogram skunk ve muhtelif miktarda kök skunk ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 35,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kilogram bonzai ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirildi. Yakalanan 4 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor."
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