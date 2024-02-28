Video Haber Bakan Yerlikaya: “Narkoçelik-3 operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" | Video
Bakan Yerlikaya: “Narkoçelik-3 operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya: “Narkoçelik-3 operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" | Video

28.02.2024 | 12:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı olarak icra edilen ‘Narkoçelik-3’ operasyonlarında 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta'ta eş zamanlı olarak 'Narkoçelik-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyona ait detayları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Bu bilgilere göre Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 81 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 20 kilogram eroin ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 1 kilogram esrar, 750 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi. 48 sokak satıcısı yakalandı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 4 kilo 700 gram metamfetamin, 901 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2,5 kilogram eroin ve 5 bin 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda yapılan operasyonda 76 kilogram metamfetamin, 21 kilogram eroin, 62 kilogram skunk, 3 kilogram morfin ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 587 kilogram esrar ele geçirilerek, 2 zehir taciri yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda bin 41 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 12 kilogram skunk ele geçirilirken, 2 zehir taciri yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda bin 950 adet sentetik ecza ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 kilogram esrar, muhtelif miktarda kenevir tohumu ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 31 sokak satıcısı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda bin 139 adet sentetik ecza geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda kokain ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
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