Bakan Yerlikaya: "Olaylarda 474 şahıs gözaltına alındı, Şahıslardan 285'inin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarda 474 kişinin gözaltına alındığını ve bu şahıslarda 285înin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu açıkladı.
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