Bakan Yerlikaya: “SİBERGÖZ-10 Operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı” | Video 18.12.2023 | 08:53 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 36 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-10” Operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'SİBERGÖZ-10' Operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamasında "Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla, Yasa Dışı Bahisle, Suç Gelirleriyle, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-10' Operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. onlara göz açtırmayacağız" ifadelerine yer verdi.Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda 36 ilde yapılan operasyonlar sonucu 144 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-10 Operasyonlarında' 144 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin arasında kesinleşmiş hapis cezası ile arananların olduğunu belirterek, "Bu şahıslardan; Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 il merkezli toplam 20 ilimizde 54 şüpheli yakalandı. Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında 4 il merkezli toplam 8 ilimizde 48 şüpheli yakalandı. Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında; 33 şüpheli yakalandı. Suç Gelirleriyle Mücadele kapsamında; Muğla merkezli 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda 144 şüpheli yakalandı. Yakalanan 19 şüphelinin 0-5 yıl arası, 2 şüphelinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.Bakan Yerlikaya, operasyonlarda; 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete el konulduğunu bildirdi. 850 bin dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4 milyon 210 bin Türk Lirasına, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 090 Euro'ya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı.