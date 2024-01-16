Video Haber Bakan Yerlikaya: ‘SİBERGÖZ-15’ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya: ‘SİBERGÖZ-15’ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı | Video

Bakan Yerlikaya: ‘SİBERGÖZ-15’ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı | Video

16.01.2024 | 14:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan SİBERGÖZ-15 operasyonlarında 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli başlatılan SİBERGÖZ-15 operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmayacağını dile getiren Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıla çalışmalar sonucu şüpheli şahısların, farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara 'hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği' yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 şüphelendi yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve Çok sayıda dijital materyale el konuldu."

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