Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar, İliç'te açıklamalarda bulundu | Video

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmaları ise 6'ncı günde de devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya "Bundan sonraki olası toprak kaymalarını izliyoruz. Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel ve 800 araçla sahada çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.