Bakan Yerlikaya: 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen “Siberağ-12 operasyonlarında; 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen 'SİBERAĞ-12' operasyonlarında şüphelilerin; yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla 'kripto varlık transferi yapmak' suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."
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