Bakan Yerlikaya'dan Turkuvaz Medya'da önemli açıklamalar | Video
Turkuvaz Medya’da düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı’nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. "Diğer terör örgütleriyle nasıl mücadele ediyorsak FETÖ ile de aynı şekilde mücadele edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, "Allah bize bir daha öyle bir ihanet gecesi yaşatmasın." dedi.
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