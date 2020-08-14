Video Haber Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? | Video

Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? | Video

Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? | Video
14.08.2020 | 07:20

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Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu noktada, Koronavirüs Bilim Kurulu da 'eğitim' gündemiyle toplantı ve bir tavsiye kararı verildi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk da 2020 okulların açılma tarihi hakkında alınan kararı son dakika açıklamaları ile duyurdu. Bakan Selçuk, okulların açılması başta olmak üzere online ve yüz yüze eğitim hakkında detaylara değindi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Devlet ve özel okullar açılacak mı, eğitim nasıl yapılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak? 2020 Okullar açılacak mı?

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