Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kuzey Marmara'daki otoyollar, tüneller dünyanın hiçbir yerinde yok | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
45:32
00:55
Son dakika: Ankara keresteciler sitesinde patlama | Video 11.01.2023 | 23:10
00:51
Metrobüs üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı | Video 11.01.2023 | 22:58
00:27
Şanlıurfa'da hastanede silahlı saldırı! 1'i polis 4 kişi yaralandı | Video 11.01.2023 | 22:24
00:19
6'lı masadan kriz vaadi: Meclis desteğini kaybeder... | Video 11.01.2023 | 20:27
00:48
02:46
Mehmet Barlas | 'Küresel emperyalizmin çakalları' 11.01.2023 | 17:00
02:52
Hilal Kaplan | Yumuşatalım Feridun Bey... 11.01.2023 | 16:57
03:35
Melih Altınok | HDP kapatılırsa ne olur? 11.01.2023 | 16:52
24:51
33:13
02:35
01:54
02:10
Türkiye’nin Otomobili Amerika’da gönülleri fethetti 10.01.2023 | 18:52
08:47
29:25
03:21
Mehmet Barlas | Washington Post'un Erdoğan korkusu 10.01.2023 | 15:48
04:07
Mahmut Övür | HDP'nin 'masa operasyonu' 10.01.2023 | 15:12
51:53
Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ulaşımda Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi vurgularken "Terörle anılan bölgelerde barajlar ve yollar yaptık" dedi. 20 yılda ulaşıma 183 milyar dolar harcandığının altını çizen Karaismailoğlu, trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını da belirtti. Bakan Karaismailoğlu, İstanbullulara Çam Ve Sakur Hastanesi metrosunun Şubat'ta açılacağı müjdesini de verdi.