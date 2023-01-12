Video Haber Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kuzey Marmara'daki otoyollar, tüneller dünyanın hiçbir yerinde yok | Video
Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kuzey Marmara'daki otoyollar, tüneller dünyanın hiçbir yerinde yok | Video

Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kuzey Marmara'daki otoyollar, tüneller dünyanın hiçbir yerinde yok | Video

12.01.2023 | 00:08

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Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ulaşımda Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi vurgularken "Terörle anılan bölgelerde barajlar ve yollar yaptık" dedi. 20 yılda ulaşıma 183 milyar dolar harcandığının altını çizen Karaismailoğlu, trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını da belirtti. Bakan Karaismailoğlu, İstanbullulara Çam Ve Sakur Hastanesi metrosunun Şubat'ta açılacağı müjdesini de verdi.

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