Bakanlar, Malatya'da açıklamalarda bulundu | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle eşyaların çıkarılmaması gerektiğini söyleyerek, "Deprem bölgesinde 600 binin üzerinde yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bağımsız konutun enkazlarının kaldırılma süreci var. Bu süreç bile başı başına bundan önceki yaşadıklarımızın kat ve kat üstünde ve önemli bir zaman dilimi alabilecek bir süreçtir. Bunları eş zamanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.