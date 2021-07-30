Bakanlardan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması!

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, art arda çıkan orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yurt genelindeki yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 57 yangının kontrol altına alındığını, tüm yangınlarda iyiye doğru bir gidiş olduğunu söyledi. Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili soruya ise, "Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil." dedi.