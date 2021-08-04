Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama! Yangınlarla mücadelede yeni uçaklar geliyor | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarına ilişkin canlı yayında ortak açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğu açıklamasında, yangınlarla mücadelede yeni uçakların geldiğini açıkladı.