Video Haber Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama! Yangınlarla mücadelede yeni uçaklar geliyor | Video

Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama! Yangınlarla mücadelede yeni uçaklar geliyor | Video

Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama! Yangınlarla mücadelede yeni uçaklar geliyor | Video
04.08.2021 | 20:55

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarına ilişkin canlı yayında ortak açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğu açıklamasında, yangınlarla mücadelede yeni uçakların geldiğini açıkladı.

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