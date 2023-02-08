Video Haber Bakanlardan ortak açıklamalar | Video
Bakanlardan ortak açıklamalar | Video

Bakanlardan ortak açıklamalar | Video

08.02.2023 | 00:36

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep ve Hatay ile toplam 10 ili şiddetli bir şekilde etkileyen depremde ölü sayısı 5 bin 894'e yükseldi. 34 bin 810 kişi de yaralandı. Depremle ilgili AFAD ve yetkililerden arama-kurtarma çalışmalarıyla birlikte son duruma ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. AFAD, 60 bini aşkın personelin deprem bölgesinde görev yaptığını belirtti. Bölgede 7 bin 500 Mehmetçik de bulunuyor. 1500 asker daha afet alanlarına sevk edilecek.

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