Bakanlıktan 17 Günlük Tam kapanma genelgesi: İşte tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar! | Video

Ülkemiz 29 Nisan tarihi itibarıyla kısmi kapanma sürecini sonlandırarak tam kapanmaya geçiş yapıyor. 17 gün boyunca kesintisiz olarak ülke genelinde uygulamaya geçecek olan sokağa çıkma yasağında muaf olan kişiler ve iş yerleri gibi detaylar bu kapsamda milyonlarca kişinin gündemine taşınıyor. "Tam kapanmadan kimler muaf, sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan meslekler ve yerler…