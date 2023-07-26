Video Haber Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı | Video
Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı | Video

Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı | Video

26.07.2023 | 00:22

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakımı yapılan yolcu uçağının motoru alev aldı.

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