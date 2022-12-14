Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

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Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 47 gram uyuşturucu ele geçirildi. T.K. isimli şahıs ise tutuklandı.