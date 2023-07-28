Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz'dan CHP'li meclis üyelerine tepki: Bu işlerin şakası yok! | VİDEO HABER
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma ve Edremit’teki muhalefet meclis üyelerini kendi ilçelerine düşmanlık ettiğini ve vatandaşların haklarına girdiğini ifade etti. Başkan Yılmaz, Büyükşehir’in, Bandırma’ya afet stok merkezi, Edremit’e ise arıtma tesisi yapmasını ilçe meclis üyelerinin resmen engellediğini vurguladı.
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