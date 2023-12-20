Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Altıeylül olurken, derinliği 6.9 kilometre olarak belirlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video 20.12.2023 | 09:03
01:45
Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahıs yakalandı | Video 20.12.2023 | 09:03
02:12
Servis otobüsü alev alev yandı, faciadan dönüldü 20.12.2023 | 00:25
04:45
Başakşehir’de hamile öğretmene saldıran veli kamerada 19.12.2023 | 20:22
03:15
Filistinliler yakınlarını toplu mezarlara defnetmeye devam ediyor 19.12.2023 | 20:22
00:12
Osmaniye’de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 19.12.2023 | 20:22
06:16
İran'dan ABD'ye "misyon" misillemesi | Video 19.12.2023 | 18:38
01:34
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Tarih netleşiyor | Video 19.12.2023 | 15:13
01:41
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu... | Video 19.12.2023 | 14:23
14:15
Başkan Erdoğan: "AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli" | Video 19.12.2023 | 14:16
05:11
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı | Video 19.12.2023 | 13:53
01:54
Meral Akşener savaş ilan etti! "Varım, buyursunlar!" | Video 19.12.2023 | 13:13
03:03
Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu | Video 19.12.2023 | 12:51
00:34
00:50
3 organize suç örgütü lideri yakalandı | Video 19.12.2023 | 08:21
08:52
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video 19.12.2023 | 08:10
00:12
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu 19.12.2023 | 00:27
03:07
SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler 19.12.2023 | 00:29
05:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti 18.12.2023 | 23:18
00:46
Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı 18.12.2023 | 23:18