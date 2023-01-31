Video Haber Balıkesir'de korkutan patlama: Tütün dükkanı alev alev yandı | Video
Balıkesir'de korkutan patlama: Tütün dükkanı alev alev yandı | Video

Balıkesir'de korkutan patlama: Tütün dükkanı alev alev yandı | Video

31.01.2023 | 22:44

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zemin kattaki iş yerinde yangın çıktı. Yangın esnasında tütün dükkanında meydana gelen patlama herkesi korkuttu.

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