Video Haber Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video

Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video

10.03.2024 | 09:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-8" operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya paylaşımının devamında "Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

DEM Parti’den küstah sözler! Türkiye ve Kürdistan’ı adım adım dolaşıyoruz | Video 00:31
DEM Parti'den küstah sözler! "Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" | Video 10.03.2024 | 10:23
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 01:47
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 10.03.2024 | 09:27
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 00:42
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 10.03.2024 | 09:27
İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın’ tepkisi | VİDEOHABER 01:45
İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın' tepkisi | VİDEOHABER 09.03.2024 | 17:36
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 43:33
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 09.03.2024 | 16:40
Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak | Video 09:41
Murat Kurum: "İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" | Video 09.03.2024 | 15:22
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuştu | Video 28:30
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu | Video 09.03.2024 | 13:44
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video 00:41
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video 09.03.2024 | 13:28
Murat Kurum ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi | Video 02:56
Murat Kurum ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi | Video 09.03.2024 | 13:24
Mavi Vatan’da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video 02:57
Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları! Sondaj gemileri nerede? | Video 09.03.2024 | 13:17
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video 00:45
CHP’li Karalar DEM partililerinden özür diledi | Video 09.03.2024 | 11:37
Grup İmera’dan Murat Kurum’a özel şarkı | Video 03:24
Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel şarkı | Video 09.03.2024 | 11:06
İstanbul’da düzenlenen Mahzen-7 Operasyonunda 27 şüpheli yakalandı | Video 01:10
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video 09.03.2024 | 09:15
Turgut Altınok’tan Ankara’daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER 03:45
Turgut Altınok'tan Ankara'daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER 08.03.2024 | 21:43
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER 01:21
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER 08.03.2024 | 20:44
İmamoğlu Ben yaptım demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı! 00:36
İmamoğlu "Ben yaptım" demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı! 08.03.2024 | 19:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 29:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 08.03.2024 | 18:38
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Kadınlar Günü’nde net mesaj: Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz | Video 35:38
Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü'nde net mesaj: "Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz" | Video 08.03.2024 | 15:59
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video 02:02
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video 08.03.2024 | 13:37
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 09:51
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 08.03.2024 | 12:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA