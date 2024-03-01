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Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

01.03.2024 | 00:08

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir restoranda çıkan yangından 43 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

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