Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
52:08
Başkan Erdoğan'dan Sultangazi mitinginde önemli açıklamalar | Video 12.05.2023 | 16:29
20:53
12:34
03:03
02:01
00:56
Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı | Video 12.05.2023 | 09:27
01:29
00:42
02:17
04:48
04:09
01:48
Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Teröristbaşına "bey" diye hitap etti | Video 12.05.2023 | 09:04
32:31
00:57
Dünyada ilk kez bir SİHA’dan seyir füzesi atıldı | Video 12.05.2023 | 08:41
01:31
TAYFUN Balistik Füzesi’nin atış görüntüleri paylaşıldı | Video 12.05.2023 | 08:41
01:17
Kız Kulesi ışık gösterileriyle yeniden İstanbullularla buluştu | Video 12.05.2023 | 00:06
00:51
00:15
Mansur Yavaş'tan skandal sözler: Teröristbaşına "Apo Bey" dedi | Video 11.05.2023 | 22:19
53:38
Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video 11.05.2023 | 21:58