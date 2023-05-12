Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.