Barış Harekatı’nın 49. yılında dünyaya mesaj! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de | Video
Yarın 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü. Bu önemli günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri'nden doğrudan uçuşla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu..
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