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OTOMATİK OYNAT
01:45
Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı | Video 14.10.2022 | 22:25
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Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! | Video 14.10.2022 | 22:16
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan açıklama | Video 14.10.2022 | 20:20
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Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı | Video 14.10.2022 | 19:28
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LGBT'liler ezanı protesto etti! | Video 14.10.2022 | 18:02
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Mehmet Barlas | Türkiye dünyanın en büyük merkezi oluyor 14.10.2022 | 16:44
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Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.