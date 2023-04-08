Video Haber Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video

Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video

08.04.2023 | 17:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı projeleri devralarak kısa sürede tamamlıyor. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine giriyor. Metro açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu hat İBB'den devralındığında ilerleme sadece yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 00:55
İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 08.04.2023 | 18:14
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video 02:34
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video 08.04.2023 | 18:01
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video 24:36
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video 08.04.2023 | 17:58
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “Liste hazır, son rötuşlar geliyor” | Video 00:54
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “Liste hazır, son rötuşlar geliyor” | Video 08.04.2023 | 16:21
Bakan Varank: Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık | Video 05:18
Bakan Varank: "Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık" | Video 08.04.2023 | 15:45
Başakşehir - Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor | Video 00:29
Başakşehir - Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor | Video 08.04.2023 | 15:25
YSK’da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu... | Video 30:44
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu... | Video 08.04.2023 | 14:36
Melih Altınok | Doların saltanatı 04:18
Melih Altınok | Doların saltanatı 08.04.2023 | 14:38
Mahmut Övür | CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek ne istiyor? 04:16
Mahmut Övür | CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek ne istiyor? 08.04.2023 | 14:32
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 03:53
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 08.04.2023 | 14:29
Hasan Basri Yalçın | Liste kavgası 03:32
Hasan Basri Yalçın | Liste kavgası 08.04.2023 | 14:26
Okan Müderrisoğlu | Ortak liste... Fırsatlar, handikaplar 05:06
Okan Müderrisoğlu | Ortak liste... Fırsatlar, handikaplar 08.04.2023 | 14:23
Burhanettin Duran | Kimlik ve ideolojik aidiyetin büyük sınavı 04:51
Burhanettin Duran | Kimlik ve ideolojik aidiyetin büyük sınavı 08.04.2023 | 14:19
Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamaları tekrar gündeme geldi: Bunların bir de derneği var İHH diye... | Video 01:02
Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları tekrar gündeme geldi: "Bunların bir de derneği var İHH diye..." | Video 08.04.2023 | 13:26
Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündem oldu: Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı | Video 00:27
Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündem oldu: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" | Video 08.04.2023 | 13:11
7’li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon sosyal medyayı salladı | Video 03:52
7'li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon sosyal medyayı salladı | Video 08.04.2023 | 12:14
Kılıçdaroğlu: Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın | Video 00:24
Kılıçdaroğlu: "Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın" | Video 08.04.2023 | 12:02
Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video 17:47
Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video 08.04.2023 | 10:42
Oy pusulası bugün kesinleşiyor! YSK’da kura seçimi saat 14.00’te... | Video 02:35
Oy pusulası bugün kesinleşiyor! YSK'da kura seçimi saat 14.00'te... | Video 08.04.2023 | 10:31
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu tarihi fırsat | Video 01:43
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu tarihi fırsat | Video 08.04.2023 | 01:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA