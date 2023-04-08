Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı projeleri devralarak kısa sürede tamamlıyor. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine giriyor. Metro açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu hat İBB'den devralındığında ilerleme sadece yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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