Başakşehir’de hamile öğretmene saldıran veli kamerada

Başakşehir’de bir okulda, hamile öğretmeni darp eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan veli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Velinin öğretmene saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.