Başakşehir’de hamile öğretmene saldıran veli kamerada
Başakşehir’de bir okulda, hamile öğretmeni darp eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan veli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Velinin öğretmene saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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