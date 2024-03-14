Başakşehir'de zincir markette kavga kamerada | Video 14.03.2024 | 16:06 Başakşehir'de zincir marketin personeli ile eski çalışanı arasında kavga çıktı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Mart Pazartesi günü, saat 10.30 sıralarında, zincir marketin Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Dalgıçkuşu Sokağı'nda bulunan bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kasada usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan A.M. (22), eski çalıştığı iş yeri olan markete geldi. A.M. ile şube çalışanı C.U.(21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya A.M.'nin yanında bulanan kişiler de dahil oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketteki arbede anları yer aldı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga sırasında, marketin reyonlarındaki ürünlerin düştüğü görülüyor.