Video Haber Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video

Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video

Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video
28.04.2020 | 16:38
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İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde skandal bir cinayet meydana geldi. Bir baba başka bir eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü. Olay ardından yakalanan baba tutuklandı.

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