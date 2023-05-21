Video Haber Başkan Arısoy’dan engelli Efe Tunahan’a TOGG sürprizi | Video
Başkan Arısoy’dan engelli Efe Tunahan’a TOGG sürprizi | Video

Başkan Arısoy’dan engelli Efe Tunahan’a TOGG sürprizi | Video

21.05.2023 | 15:16

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan Togg’la tur sözü alan engelli Efe Tunahan dileğine kavuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un "Zeytinburnu'nun Togg"uyla ilçedeki turları devam ediyor. Zeytinburnu'nda ilk Togg turunu ilçenin maskot ismi 'Bizim İbo' lakabıyla tanınan engelli vatandaş İbrahim Ertepe ile yapan ve o anları sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayan Başkan Arısoy'un videosu, başka bir engelli genç Efe Tunahan'ın canlı yayın esnasında aramasıyla oldukça dikkat çekmişti.

Başkan Arısoy'dan Togg'la birlikte ilçede bir tur sözü alan Efe Tunahan'a kısa sürede bir ziyarette bulunan Başkan Arısoy, sözünü yerine getirerek engelli gençle birlikte Zeytinburnu'nda Togg turu yaptı. Efe Tunahan'ı Togg ile birlikte evinden bizzat alan Başkan Arısoy, sohbet eşliğinde uzun bir turun ardından eve dönüş yolunda acıkan Efe Tunahan'a dürüm ısmarlamayı da ihmal etmedi.

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