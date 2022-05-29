Video Haber Başkan Erdoğan 1000 gündür "Evlat nöbeti" tutan annelere seslendi | Video
Başkan Erdoğan 1000 gündür

Başkan Erdoğan 1000 gündür "Evlat nöbeti" tutan annelere seslendi | Video

29.05.2022 | 12:39

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Diyarbakır annelerinin PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1000. gününde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vasıtasıyla, 1000 gündür evlat nöbeti tutan annelere seslendi.

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