Video Haber Başkan Erdoğan: "2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz" | Video
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Başkan Erdoğan: "2021’i yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz" | Video

01.10.2021 | 15:20

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 5. Yasama dönemi mesaisi başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 55 dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni anayasa konusunda, "Milletimize verebileceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi. Erdoğan, 'Kürt Sorunu'nun kalmadığını, tüm boyutları ile sorunun çözüldüğünü ifade etti, "Bunu hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz." dedi.

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