Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül anneyle görüştü | Video
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Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetinden müjdeli haber gelmişti. Başkan Erdoğan, 3 yıl aranın ardından oğluna kavuşan Ayşegül anneyi telefonda görüştü.