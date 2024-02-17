Video Haber Başkan Erdoğan 6. Etnospor Forumuna video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan 6. Etnospor Forumuna video mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan 6. Etnospor Forumuna video mesaj gönderdi

17.02.2024 | 11:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz” dedi.

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