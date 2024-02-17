Başkan Erdoğan 6. Etnospor Forumuna video mesaj gönderdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz” dedi.
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