Video Haber Başkan Erdoğan A Haber’de tahıl koridoru krizinin nasıl aşıldığını anlattı | Video
Başkan Erdoğan A Haber’de tahıl koridoru krizinin nasıl aşıldığını anlattı | Video

Başkan Erdoğan A Haber’de tahıl koridoru krizinin nasıl aşıldığını anlattı | Video

02.11.2022 | 22:53

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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