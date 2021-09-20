Başkan Erdoğan, ABD'de Türkevi'ni ziyaret etti | Video
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BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışını yapacağı Türkevi'ni ziyaret etti.
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışını yapacağı Türkevi'ni ziyaret etti.