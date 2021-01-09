Başkan Erdoğan, ABD'deki olaylar hakkında konuştu: "İbretle takip ediyoruz" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Trump'ın açıklamaları sonrası kongre binasının basılmasına varan sokak olaylarına da değindi, "Terörün imasına bile tahammül gösteremeyenler yıllarca terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalıştı." diye konuştu.