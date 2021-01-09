Başkan Erdoğan, ABD'deki olaylar hakkında konuştu: "İbretle takip ediyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Trump'ın açıklamaları sonrası kongre binasının basılmasına varan sokak olaylarına da değindi, "Terörün imasına bile tahammül gösteremeyenler yıllarca terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalıştı." diye konuştu.