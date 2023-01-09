Başkan Erdoğan açıkladı: EYT düzenlemesi yakında Meclis'te | Video

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısında EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine Toplantısı kararlarını açıklarken 2023 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini verdi. EYT düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını söyleyen Başkan Erdoğan muhalefete "Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum" çağrısında bulundu.